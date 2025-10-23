Casa Blanca no descarta cumbre con Putin y dice que Trump quiere «acciones, no palabras»

Washington, 23 oct (EFE).- La Casa Blanca aseguró este jueves que no descarta que en el futuro se celebre una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque afirmó que el republicano «quiere ver acciones, no solo palabras» por parte de Moscú de cara a alcanzar un alto el fuego con Ucrania.

«Una reunión entre los dos líderes no está completamente descartada. Creo que el presidente (Trump) y toda la Administración esperan que algún día eso pueda volver a suceder, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión y que no sea una pérdida de tiempo para el presidente», aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El martes, Washington anunció que se posponía sin fecha una esperada cumbre entre ambos presidentes que debía celebrarse en Budapest para hablar de un posible alto el fuego en Ucrania.

«El presidente también ha expresado desde hace tiempo su frustración con Vladimir Putin. Francamente, con ambos bandos en esta guerra,» dijo Leavitt, que aseguró que Trump cree que «para negociar un buen acuerdo de paz, ambas partes deben estar interesadas en un buen acuerdo de paz».

La portavoz afirmó que el líder estadounidense «no ha visto suficiente interés últimamente por parte de Rusia a la hora de tomar medidas para avanzar hacia la paz» y que por ello decidió anunciar el miércoles sanciones contra empresas petroleras rusas.

«El presidente quiere ver acciones, no solo palabras. Y creo que el presidente está sumamente motivado por el éxito de su acuerdo de paz en Oriente Medio para lograr resultados y quiere que esta guerra llegue a su fin. Lleva nueve meses en el cargo diciéndolo y cada vez está más cansado de la falta de avances de ambos lados en esta guerra», aseveró Leavitt.

La portavoz de la Casa Blanca aseguró también que las sanciones anunciadas el miércoles «son bastante robustas» y mencionó informaciones publicadas hoy por varios medios indicando que Pekín planea reducir sus compras de crudo ruso ante el temor a sanciones secundarias.

También incidió en que Trump ha convencido a socios europeos o a India de dejar de apoyar financieramente a Moscú con sus compras de petróleo. EFE

