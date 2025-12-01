Casa Blanca sugiere que se atacó a los supervivientes de la lancha pero exonera a Hegsteth

1 minuto

Washington, 1 dic (EFE).- La Casa Blanca dio a entender este lunes que EE.UU. ejecutó un segundo ataque a supervivientes de un primer bombardeo contra una presunta narcolancha en septiembre en el Caribe, pero insistió en su legalidad y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un momento en el que el Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra. EFE

asb/ygg/rf

(foto)(vídeo)