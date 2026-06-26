Casa Ecuador inspirará la Casa Hispánica, para fortalecer los lazos culturales con España

Compartir

3 minutos

Redacción Internacional, 26 jun (EFE).- Casa Ecuador, la plataforma itinerante creada para proyectar internacionalmente el patrimonio natural y cultural ecuatoriano, promovida por la organización de diplomacia ambiental y cultural The Embassy of Nature (TEON), contará con dos iniciativas hermanas: Casa USA y Casa Hispánica.

Estas casas tendrán como objetivo fortalecer la proyección cultural, histórica y natural de Estados Unidos y España mediante modelos que vinculan identidad, patrimonio, inversión y cooperación internacional.

Este anuncio se ha realizado durante la apertura de Casa Ecuador en Nueva York, instalada del 24 al 27 de junio con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa ha transformado el histórico edificio Engine 31, en Manhattan, en una experiencia inspirada en los cuatro mundos del Ecuador —Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos— que combinó arte, gastronomía, cultura, empresa y diplomacia.

Entre los asistentes figuraron representantes de los sectores empresarial, cultural, deportivo y diplomático, entre ellos el actor Woody Harrelson; el cineasta mexicano Guillermo Navarro, ganador del Óscar por El laberinto del fauno; el empresario y exactor estadounidense Brock Pierce; la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa; el exfutbolista argentino Javier Mascherano; el exdelantero ecuatoriano Felipe Caicedo; Daniel del Valle, director ejecutivo de TEON, y Gisela Andrade, cónsul general del Ecuador en Nueva York.

La organización ha anunciado además que la próxima edición de Casa Ecuador se celebrará en Madrid durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1, tras una primera convocatoria realizada durante la semana de ARCO 2025.

Casa Ecuador, junto con las futuras Casa USA y Casa Hispánica, forma parte de una iniciativa impulsada por TEON, institución concebida por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises y empresario ecuatoriano.

Según su fundador, el objetivo es desarrollar nuevas formas de reconocer y proyectar el valor económico de activos “tradicionalmente poco incorporados a los mercados”, como la biodiversidad, el patrimonio natural y la identidad cultural.

En ese contexto, Fernández-Salvador confirmó que la organización trabaja con una de las principales firmas globales de consultoría en el desarrollo de estructuras financieras destinadas a operar dentro de los mercados tradicionales de capitales y las finanzas soberanas.

«Hemos desarrollado mecanismos financieros tradicionales que permiten que la naturaleza compita por capital sin tener que ser destruida», afirmó Fernández-Salvador.

Mientras Casa USA estará enfocada a proyectar el patrimonio cultural, histórico y natural de Estados Unidos mediante una red internacional de socios de los sectores inmobiliario, financiero y de asesoría, Casa Hispánica buscará fortalecer los vínculos culturales, humanos y económicos entre España, Iberoamérica y las comunidades hispanas del mundo.

Concebida en España y actualmente activa en ciudades como Madrid, París, Nueva York, Miami, Abu Dabi y Ginebra, TEON -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- desarrolla plataformas culturales, económicas y diplomáticas orientadas a integrar patrimonio, naturaleza e identidad en nuevas formas de cooperación internacional.

«Las naciones más competitivas no solo aprovechan lo que tienen bajo la tierra; también saben convertir su identidad, su cultura y su patrimonio en activos estratégicos», concluyó Fernández-Salvador. EFE

fgg/jrm/lss