Casa México en Madrid muestra que la música del país es más que mariachi, norteña y cumbia

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Marc Fraile Baudy

Madrid, 17 jul (EFE).- En el extranjero se suele identificar la música mexicana con mariachis, norteñas, rancheras, cumbias y a veces con jarocho, pero esta semana, con la actuación de la banda Mixanteña de Santa Cecilia, la Casa de México en Madrid demostró que es mucho más rica y diversa, al igual que su cultura.

A ritmo de chilenas, merequetengue y boleros costeños, los diez integrantes del grupo llevaron a los curiosos que asistieron al concierto en un viaje musical por toda la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca (al sur del país), así como la sierra de Guerrero.

Lucía Corbello, que toca la charcheta, explicó a EFE que el grupo surgió hace quince años, con la añoranza de su tierra de los músicos que tuvieron que migrar a la capital, y que con estas canciones buscaban «traer un poco de ese calor a la ciudad donde se fueron a mudar».

El director musical de la formación, Fredy Campos, halagó durante el concierto a las bandas independientes como ellos, que «viven gracias al apoyo de sus familias, amigos y la gente que va a verlos».

«Esta gira la hemos sostenido con nuestros propios recursos, todos y todas nos dedicamos a esto por amor a la música y también es como uno de nuestros trabajos, pero la mayoría damos clases o tenemos otros trabajos», detalló Corbello a EFE.

En su primera gira europea, llamada ‘Quinciañera’, la banda Mixtanteña viajará durante todo el mes de julio por España, Francia, Reino Unido y Portugal.

El grupo mexicano de viento y percusión hizo también un tributo a la comunidad afrodescendiente de la Costa Chica al tocar son de artesa, música típica de estas comunidades.

Fredy Campos explicó antes de tocar la canción: «Y ahí en la región de la Costa Chica, además de las chilenas, existe otro género muy particular de descendencia afro y es el son de artesa que se baila en una población que se llama San Nicolás Tolentino».

Durante el concierto, también se proyectaron las imágenes de un documental de la antropóloga y cineasta Sandra Luz López Barroso titulado ‘Son de artesa’, un proyecto dedicado a Catalina Noyola Bruno, una de las leyendas de este genero afromexicano. EFE

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