Casi 100.000 hectáreas de terreno arden en regiones siberianas, según las autoridades

Compartir

2 minutos

Moscú, 28 jul (EFE).- Casi 100.000 hectáreas de terreno arden en las regiones siberianas de Krasnoyarsk, Yámalo-Nenets e Irkutsk, según informaron este martes las autoridades rusas.

En el caso de Krasnoyarsk, más de 3.000 kilómetros al este de Moscú, la superficie afectada por el fuego asciende a 84.356 hectáreas en un total de 73 incendios.

Los focos se encuentran en el norte de esa región, donde unas mil personas participan en las labores de extinción. Por el momento, el fuego no amenaza a ninguna población de la zona.

Según datos del Ministerio para Situaciones de Emergencia, las tierras arrasadas por el fuego este año en Krasnoyarsk -casi 600.000 hectáreas- supera en diez veces las cifras registradas en 2025.

En la región de Yámalo-Nenets, más de 2.000 kilómetros al este de la capital rusa, los incendios cubren actualmente 8.451 hectáreas.

La televisión mostró cómo, en este caso, el fuego arrasa tanto zonas boscosas como de arbusto bajo y tundra, donde los árboles son escasos.

Más de medio millar de personas participan en la extinción de los 35 focos activos, en lo que cuenta con la ayuda de tres helicópteros Mi-8.

Las autoridades relacionan el incremento en el número de incendios con las anómalas altas temperaturas, que obligaron a las autoridades a declarar hace una semana la situación de emergencia en uno de los distritos de la región.

Las autoridades dicen haber localizado, aunque no sofocado, un gran incendio en las inmediaciones del río Angará (Irkutsk), que desemboca en el lago Baikal, el más profundo de la Tierra.

Mientras, en la isla de Sajalín, en el Extremo Oriente ruso, han declarado también la emergencia por peligro de incendio.

Según fuentes oficiales, los servicios forestales rusos han extinguido en la última jornada 40 incendios con una superficie de 12.326 hectáreas. EFE

mos/mam