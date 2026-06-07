Casi 2,5 millones de armenios votan en unas históricas elecciones legislativas

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Ereván, 7 jun (EFE).- Casi 2,5 millones de armenios están llamados a las urnas este domingo para participar en las elecciones legislativas más polarizadas de los últimos años, debido a las presiones rusas por el acercamiento del país caucásico a la Unión Europea (UE).

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 08.00 (04.00 GMT) en un país en el que está prohibido votar en el extranjero, debido a la millonaria diáspora armenia.

El partido Contrato Cívico del actual primer ministro, Nikol Pashinián, lidera claramente las encuestas con aproximadamente un 30 % de intención de voto.

Con todo, Pashinián necesita no sólo ganar, sino la mayoría parlamentaria para poder reformar la Constitución y firmar la ansiada paz con Azerbaiyán, lo que allanaría el camino para la realización de proyectos conjuntos de transporte en el Cáucaso Sur apoyados por la UE y EE.UU.

Según algunos sondeos, el opositor Armenia Fuerte recibiría entre el 10 % y el 16 % de los sufragios; seguido por el bloque liderado por el expresidente Robert Kocharián (1998-2008).

Aunque las estimaciones de las diferentes compañías demoscópicas difieren, también podrían acceder al Parlamento Armenia Próspera de Gaguik Tsarukián, el Ala de la Unidad de Armán Tatoyán y Armenia Ilustrada de Edmón Marukián.

El porcentaje mínimo para acceder al legislativo armenio es un 4 % para los partidos y un 8-10 % para los bloques, dependiendo el número de formaciones que integran.

Pashinián, que llegó al poder con la Revolución del Terciopelo de 2018, aboga por convertir a Armenia en un cruce de caminos entre Europa y Asia, para lo que cuenta con el respaldo para su reelección de EE.UU. y la Unión Europea.

En un intento de rebajar su agrio enfrentamiento con la Iglesia Apostólica Armenia, el gobierno ordenó esta semana poner bajo arresto domiciliario al obispo Bagrat Galstanián, que había encarcelado tras liderar protestas antigubernamentales.

Mientras, el líder de Armenia Fuerte, Samvel Karapetián, en arresto domiciliario y con estrechos lazos con Moscú, es partidario de mantener los vínculos con Rusia, el principal socio comercial del país.

Además, según la prensa independiente, la formación Armenia Próspera firma en su momento un acuerdo de cooperación con el partido el Kremlin, Rusia Unida, y Tatoyán es promovido por la Administración presidencial rusa.

Precisamente, el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió en la recta final de la campaña que la persecución de la oposición política -Pashinián ordenó detener al viernes a los políticos que habían intentado comprar votos y falsificar las elecciones- ponía en duda la legitimidad de la votación del domingo.

En caso de que nadie puede formar gobierno, en el plazo de nueve días se celebraría una segunda vuelta, de acuerdo a la legislación electoral.EFE

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