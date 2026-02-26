Casi 20 muertos en ataques en el noroeste de Pakistán

afp_tickers

Casi 20 policías y civiles murieron en una ola de ataques en el noroeste de Pakistán en los últimos dos días, informó este jueves un oficial de las fuerzas de seguridad.

Los ataques tuvieron lugar días después de que las fuerzas afganas y pakistaníes intercambiaron disparos a lo largo de la frontera.

Pakistán acusa a su vecino de dar refugio a combatientes armados que lanzan ataques contra su territorio. El gobierno afgano lo niega.

«En las últimas 48 horas, 15 agentes de policía y cuatro civiles han muerto en incidentes terroristas en varias partes de Jaiber Pastunjuá», dijo a AFP el alto cargo policial.

Según esta fuente, dos agentes también fueron secuestrados y «siguen desaparecidos».

La mayoría de los ataques han sido reivindicados por Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo que ha intensificado sus asaltos en el país desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en 2021.

Veintiséis militantes también murieron en cuatro operaciones de las fuerzas de seguridad en la región, informó el ejército.

La violencia ha aumentado en Jaiber Pastunjuá y en la vecina Baluchistán en los últimos meses, lo que ha crispado aún más la relación entre los dos países.

