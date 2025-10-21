Casi 20.000 estudiantes muertos en Gaza durante los dos años de ofensiva israelí

Jerusalén, 21 oct (EFE).- Un total de 19.910 estudiantes murieron y otros 30.097 resultaron heridos en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí contra este enclave palestino, mientras que otros 148 alumnos fallecieron y 1.042 más resultaron heridos en Cisjordania por operaciones de las fuerzas israelíes, informó este martes el Ministerio palestino de Educación.

En una estadística difundida en su página en Facebook, que engloba alumnos desde la primaria hasta la universidad, el ministerio indica que 18.569 de los estudiantes gazatíes muertos pertenecían al nivel escolar y 1.341 al universitario.

Además, 846 estudiantes y al menos 228 trabajadores del sector educativo fueron arrestados en el territorio palestino de Cisjordania ocupado por Israel.

El ministerio también denunció la muerte de 1.032 docentes y personal administrativo en Gaza y 5 en Cisjordania, así como 4.717 heridos en la Franja palestina y otros 23 en Cisjordania.

En cuanto a la infraestructura, 179 escuelas públicas fueron totalmente destruidas en Gaza, junto con 63 edificios universitarios. Un total de 118 escuelas gubernamentales y más de 100 gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) fueron bombardeadas o dañadas.

El documento agrega que el ataque israelí eliminó completamente del sistema educativo a 30 escuelas junto con sus estudiantes y docentes, sin embargo precisa que unos 3.000 docentes de Cisjordania dan cursos virtuales a alumnos basados en Gaza.

En Cisjordania, fueron destruidas las escuelas de enseñanza básicas de Umayra, en Yatta (sur de Hebrón), y Aqaba, en Tubas. Ocho universidades y centros de educación superior sufrieron incursiones israelíes, concluyó el ministerio. EFE

