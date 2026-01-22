Casi 200 arrestos en una operación contra minas ilegales de oro en 4 países de Sudamérica

1 minuto

París, 22 ene (EFE).- Casi 200 personas fueron detenidas en una operación que se llevó a cabo en diciembre, coordinada por Interpol, contra la minería ilegal de oro, con la intervención de policías y fiscales de Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam.

Esta primera operación transfronteriza contra el negocio ilícito sobre ese metal precioso, en un contexto en el que el precio del oro ha subido fuertemente en los últimos años, implicó más de 24.500 inspecciones de vehículos y personas, precisó Interpol en un comunicado.

Uno de los logros mayores fue el arresto en Guyana de tres hombres sospechosos de pertenecer a un importante grupo de crimen organizado con posibles vínculos con una importante empresa de ese país dedicada a la exportación de ese metal.

Se les incautó oro sin procesar y 590.000 dólares en efectivo, y están acusados de contrabando y de lavado de dinero.

También se requisaron en Guyana y Surinam cilindros de mercurio, que habitualmente se utiliza en la minería ilegal de oro para separarlo de otros metales, y que es extremadamente dañino tanto para las personas como para el medio ambiente.

Las autoridades de Brasil, Guayana Francesa y Surinam realizaron controles y registros en las orillas de los ríos Oyapock y Maroni que sirven de frontera. EFE

