Casi 200 bomberos y 8 aviones trabajan en la extinción de un fuego en el sur de Portugal

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Lisboa, 23 jun (EFE).- Casi 200 bomberos, junto a 61 medios terrestres y ocho aéreos trabajan en la extinción de un incendio en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras que algunas personas fueron «confinadas» en sus casas.

Así lo explicó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), quien agregó que «el incendio está activo y arde con bastante intensidad debido al viento y a la orografía del terreno».

El fuego se originó durante la mañana de este martes en la zona de Ameixial, a unos 90 kilómetros de la frontera con España.

Las llamas arden en una zona donde hay algunas residencias dispersas, pero por el momento no ha sido necesario evacuar a nadie, informaron las autoridades.

Varios distritos del sur de Portugal, en el Algarve, así como otra treintena esta bajo aviso máximo y muy elevado por incendio forestal, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), en plena ola de calor que dejará temperaturas cercanas a los 40ºC en varios puntos del país. EFE

lmg/acm