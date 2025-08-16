Casi 200 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en norte de Pakistán
Islamabad, 16 ago (EFE).- Al menos 194 personas murieron y 28 resultaron heridas en las últimas 24 horas por lluvias torrenciales y aguaceros repentinos que han provocado inundaciones en la región norte de Pakistán, donde las autoridades aún luchan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.
Según un informe difundido por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), entre los fallecidos figuran 158 hombres, 19 mujeres y 17 niños.
La provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al norte del país, fue la más castigada, con 180 muertos y 23 heridos, además de 31 desaparecidos, mientras aún continuaban las operaciones de rescate al cierre del reporte. Solo en el distrito de Buner se contabilizaron 78 fallecidos.
Durante el mismo periodo, la NDMA señaló que 1.834 personas fueron rescatadas y más de 700 turistas, junto a 98 vehículos, fueron evacuados de la zona de Ratti Gali, en Cachemira administrada por Pakistán.
Desde el inicio de la temporada del monzón, el 26 de junio, se ha registrado un total de 507 muertos -271 hombres, 159 niños y 77 mujeres- y 768 heridos en incidentes relacionados con las lluvias, detalló la autoridad.
En las últimas 24 horas, se han destruido 118 viviendas, 45 de ellas destruidas y 73 con daños parciales, además de haberse perdido 43 cabezas de ganado y seis puentes.
Cada año, las lluvias monzónicas provocan la muerte de varios centenares de personas en Pakistán. En 2022, unas lluvias monzónicas sin precedentes dejaron más de 1.700 muertos y causaron pérdidas económicas superiores a los 30.000 millones de dólares en el país surasiático. EFE
aa-lgm/alf