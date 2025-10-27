Casi 3.000 detenidos en ofensiva migratoria en Chicago, según responsable de la operación

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Casi 3.000 personas han sido detenidas en Chicago y sus alrededores durante la ofensiva contra los inmigrantes indocumentados iniciada en septiembre por el gobierno del presidente Donald Trump, anunció este viernes el responsable del operativo, el comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino.

La cara visible de la ‘Operación Blitz Midwest’ habló por primera vez en una entrevista televisiva sobre el resultado hasta ahora de la acción de los cientos de agentes federales enviados a la zona, armados y con uniformes de camuflaje.

«Son casi 3.000», respondió Bovino a la cadena ABC a una pregunta sobre las personas detenidas en las redadas realizadas en Chicago y ciudades vecinas como Cicero, Addison y Aurora, donde son numerosos los inmigrantes indocumentados.

En Chicago, los agentes comenzaron por los barrios mexicanos, como La Villita y Pilsen, donde el blanco principal han sido vendedores ambulantes y lugares donde se concentran jornaleros a la espera de trabajo temporal, pero en los últimos días extendieron su acción a vecindarios de alto poder adquisitivo, en el norte de la ciudad.

Incluso hubo arrestos en el aeropuerto internacional O’Hare, en el estacionamiento donde aguardan conductores de Uber y Lyft antes de ser llamados para recoger pasajeros.

La cifra manejada por Bovino, que duplica lo informado oficialmente hasta el momento, no fue confirmada por otras fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las acciones de los agentes federales han recibido muchas críticas por su dureza o su supuesta falta de legalidad. También porque supuestamente no emiten advertencias audibles antes de lanzar gases lacrimógenos, tal como lo ordenó la jueza federal Sara Ellis, contra quienes protestan contra el operativo.

Bovino, que ha sido acusado de violar el mandato, defendió sus acciones y dijo en la entrevista que «cuando utilizamos la fuerza, lo hacemos con la mínima cantidad necesaria para lograr un arresto o el éxito de cualquier misión».

El comandante, que fue fotografiado la semana pasada supuestamente lanzando una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes, comparecerá el martes ante la jueza Ellis, que quiere saber si tenía activada su cámara corporal y si dio por lo menos dos advertencias audibles antes de hacerlo.

Según el DHS, los operativos los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza «son rodeados y acorralados a menudo por agitadores que lanzan objetos». EFE

