Casi 3.000 vacas procedentes de Uruguay bloqueadas en barco frente a Turquía por falta de certificados

Cerca de 3.000 vacas procedentes de Uruguay llevan tres semanas bloqueadas a bordo de un carguero frente a las costas de Turquía debido a la falta de certificados sanitarios y comerciales en regla, informaron este miércoles las autoridades turcas.

El carguero «Spiridon II», que zarpó de Montevideo el 19 de septiembre, se encuentra anclado frente al puerto de Bandırma (oeste de Turquía) desde el 21 de octubre, indicó el miércoles a la AFP el servicio de comunicación del gobierno turco.

Al menos 48 animales han muerto tras más de 50 días en el mar, según varias ONG y medios turcos.

«Se presentó una solicitud de importación el 21 de octubre ante el puesto de control veterinario del puerto de Bandırma para la entrada de 2.901 cabezas de ganado procedentes de Uruguay, en nombre de 15 empresas», explicó el gobierno en un comunicado.

«Las inspecciones revelaron que algunos animales no llevaban ni aretes ni chips de identificación electrónica, y que 469 no coincidían con las listas suministradas», detalló.

«Debido a estas irregularidades, se denegó la entrada del cargamento al territorio nacional y se añadió la mención ‘RECHAZADO’ a los 15 certificados defectuosos», indicó.

La decisión fue comunicada a la dirección de aduanas el 23 de octubre.

Desde su salida de Uruguay el 19 de septiembre, las vacas, cuyo estado se deteriora, han permanecido confinadas en el barco, denuncian varias ONG que también destacan el estado deplorable del navío.

Según la Fundación para el Bienestar Animal (AWF), que exige el desembarco inmediato de los animales, 48 ya habían muerto la semana pasada.

«No hemos observado el desembarco de ningún animal, vivo o muerto. Esto significa que los casi 3.000 animales siguen a bordo, y eso desde hace ya 53 días», escribió la fundación en su sitio internet.

De acuerdo con la AWF y la ONG francesa Robin des Bois, la carga estaba destinada a los mercados de Turquía y Medio Oriente, incluido Israel.

El barco atracó brevemente el domingo en el puerto de Bandırma para cargar paja y alimentos, indicó la AWF.

Medios turcos, como el sitio HarberDenizde, informaron de un olor pestilente que rodea al buque.

Los exportadores impugnan la decisión de las autoridades veterinarias turcas e iniciaron acciones legales, según el gobierno.

La ONG Robin des Bois señala que el «Spiridon II», antiguo carguero ruso reconvertido en 2011 en buque ganadero, tiene 52 años de antigüedad y «debería haber sido desmantelado hace al menos dos décadas».

El barco navega con pabellón de Togo, y su operador está registrado en Honduras.

«Togo figura en la lista negra de pabellones del Memorando de París sobre el control de buques por el Estado rector del puerto», un acuerdo internacional destinado a mejorar la seguridad y el control marítimos, recordó la ONG.

