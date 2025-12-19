Casi 50 drones rusos impactan en Odesa y otras regiones de Ucrania

Kiev, 19 dic (EFE).- Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra Ucrania un total de 160 drones de larga distancia, 47 de los cuales impactaron en 23 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

En la ciudad de Odesa, en el sur del país, una infraestructura crítica resultó dañada por los drones rusos, según informó el jefe de la administración militar de la ciudad, Serguí Lisak, en su canal de Telegram.

Lisak explicó que un distrito de la ciudad se quedó sin luz, agua corriente y calefacción como consecuencia de este nuevo ataque ruso.

Odesa ha sufrido en los últimos días repetidos bombardeos rusos dirigidos en parte contra infraestructuras energéticas.

La ciudad, que es una de las urbes más grandes de Ucrania y el principal puerto del país, estuvo esta semana durante tres días sin suministro como consecuencia de estos ataques rusos.

Rusia lleva a cabo desde comienzos de este otoño una campaña de bombardeos contra infraestructuras energéticas de Ucrania que han destruido buena parte de las capacidades de generación de electricidad y de procesamiento y almacenamiento de gas del país.

En todas las regiones ucranianas se interrumpe la electricidad durante horas varias veces al día, una medida adoptada por las autoridades para hacer frente al déficit de generación provocado por los bombardeos rusos. EFE

