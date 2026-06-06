Casi 500 casos confirmados de ébola en África Central, según la OMS

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Cerca de 500 casos de infección por el virus del ébola han sido confirmados hasta la fecha en África Central, donde crece la preocupación por la magnitud que podría alcanzar la epidemia de fiebre hemorrágica, informó el sábado la OMS en su último balance.

En su informe diario, la Organización Mundial de la Salud registró 452 casos confirmados, de los cuales 82 muertes, en la República Democrática del Congo (RDC), donde se declaró la epidemia hace tres semanas.

En la vecina Uganda, se han confirmado 19 casos, de los cuales dos fallecidos.

El total de 471 casos y 84 decesos supone un aumento de 100 casos y 20 fallecidos con respecto al día anterior.

Este aumento se produce en un momento en que se multiplican las advertencias de que la epidemia actual, que la OMS ha calificado de emergencia de salud pública de alcance internacional, podría rivalizar con la epidemia récord de 2014/16, que causó más de 11.000 muertes en África Occidental.

A falta de medidas de salud pública contundentes, «ese nivel es posible», declaró Jason Asher, del departamento de predicción y análisis de epidemias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, la principal agencia sanitaria estadounidense).

El ébola, que se transmite por contacto cercano y a través de los fluidos corporales, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

La epidemia actual se declaró el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo, pero se cree que el virus ya se estaba propagando de forma silenciosa desde hacía algún tiempo.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado contra la rara cepa de ébola responsable de la epidemia actual, denominada Bundibugyo.

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) lanzaron el viernes un plan de 518 millones de dólares para combatir la epidemia durante los próximos seis meses, haciendo especial hincapié en el refuerzo de la vigilancia, las pruebas de laboratorio y la prevención de infecciones.

«La epidemia avanza rápidamente y seguimos yendo a la zaga», declaró el viernes ante la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Se trata de una epidemia grave, y sabemos cómo contenerla, pero debemos actuar con rapidez y de forma conjunta», agregó.

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