Casi 7.000 hogares sin electricidad en el suroeste de Inglaterra por borrasca Austen

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Londres, 23 oct (EFE).- Cerca de 7.000 hogares en los condados de Cornualles y Devon, en el suroeste de Inglaterra, están este viernes sin suministro eléctrico debido a la tormenta Austen, mientras que los vuelos en el principal aeropuerto de esta zona han sido cancelados.

Esta es la primera borrasca de la temporada otoño-invierno 2026-27, pero para este fin de semana se espera otra en las islas británicas, con fuertes vientos y que lleva el nombre de Boelo, que afectará principalmente el norte de Inglaterra.

La borrasca Austen, con intensas lluvias y rachas de viento, entró la pasada noche en el suroeste inglés y se desplaza por el sur de Inglaterra hacia el mar del Norte.

La compañía ferroviaria Great Western Railway (GWR) ha informado de que se ha decidido aplicar límites de velocidad en los trenes que cubren las rutas entre Devon y Cornualles hasta las 12:00 GMT de hoy, mientras que los vuelos con partida y destino al aeropuerto de Exeter, en el suroeste inglés, han sido cancelados.

La Oficina de Meteorología (Met Office, en inglés) ha emitido una alerta de vientos fuertes en Cornualles y partes de Devon, mientras que en las islas Guernsey y Jersey se mantiene activa una alerta roja.

La alerta por vientos ha sido emitida también para millones de hogares en Gales, centro y noroeste de Inglaterra a partir de las 09:00 GMT de este viernes.

En Cornualles las escuelas han decidido cerrar o han retrasado el comienzo de las clases mientras pasa la borrasca, pero en la isla de Jersey todos los centros educativos permanecen hoy cerrados.

Las autoridades en Devon han pedido a la población que postergue los desplazamientos que no sean esenciales, mientras que muchos residentes en el suroeste inglés han informado de caída de árboles.

De cara al fin de semana, la Met Office ha emitido una alerta de fuertes vientos que estará activa desde las 17:00 GMT del sábado hasta la noche del domingo en el norte inglés. EFE

vg/cc

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