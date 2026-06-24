Casi 70.000 personas sin electricidad en Francia por una avería ligada al calor

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París, 24 jun (EFE).- Unos 68.000 hogares permanecen privados de electricidad este miércoles en el departamento francés de Finistère (oeste) por la avería de un transformador debido a las altas temperaturas, en una jornada en la que se prevé que se vuelvan a batir nuevos récords de temperatura.

Según informó la Prefectura (delegación del Gobierno) de esta zona de la región de Bretaña, el incidente ocurrió anoche y, por motivos técnicos, los vecinos afectados no podrán ser reconectados durante el día.

La ola de calor persiste este miércoles en Francia, con 58 del centenar de departamentos totales en alerta roja (el nivel más elevado), y 31 en el siguiente escalón, la alerta naranja.

Ya de madrugada las temperaturas se notaron en alza y, en torno a las 5 horas (3 GMT), los termómetros marcaron 27 grados en Burdeos, 29 en La Rochelle y 26 grados en París.

El martes, según los datos aún provisionales de Météo-France, fue el día más caluroso jamás registrado en Francia desde que se iniciaron las mediciones de este tipo en 1947, con una temperatura general de 29,8 grados centígrados (con datos tomados de una treintena de estaciones meteorológicas de todo el territorio).

Este miércoles se prevé que se vuelvan a batir nuevos récords y el jueves será de nuevo un día de máximos, antes de que la ola de calor dé un cierto respiro a partir del viernes.

«Sabemos que la semana que viene se prevé un respiro relativo. Sin embargo, Météo-France nos indica que hay muchas probabilidades de que volvamos a sufrir un calor extremo que podría prolongarse hasta el 14 de julio», alertó la ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible francesa, Monique Barbut, en declaraciones a la cadena pública France Inter.

Barbut reconoció que es necesario «acelerar» las medidas de adaptación al cambio climático en Francia y dijo que «hay que ser conscientes» de que eso conllevará hacer un enorme volumen de inversiones.

«La adaptación es una política a largo plazo. Hay muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, hay que revisar todas nuestras redes urbanas: las redes de agua, las redes ferroviarias de la SNCF (ferrocarriles públicos)… No son cosas que se puedan hacer ni en cinco años, ni en diez», consideró. EFE

ngp/cc