Casi 750 muertos y más de 120.000 casos deja el brote de sarampión en Bangladés

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Daca, 9 jul (EFE).– Al menos dos niños han fallecido en las últimas 24 horas en Bangladés por complicaciones relacionadas con el sarampión, lo que eleva el número total de fallecidos a 746 desde que comenzó el brote en marzo, según informaron este jueves fuentes oficiales.

Entre los fallecidos, se ha confirmado que 93 niños murieron a causa del sarampión, mientras que otros 653 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad, según un comunicado de la Dirección General de Servicios Sanitarios (DGHS) de Bangladés.

El país asiático ha registrado casi 13.200 casos confirmados de sarampión y otros 109.000 casos sospechosos desde el 15 de marzo, llegando a cifra conjunta de más de 122.000, según la DGHS.

Expertos en salud pública explicaron a la EFE que el brote es el resultado acumulado de años de fracaso a la hora de lograr la inmunidad colectiva entre los niños pequeños mediante la vacunación.

El Gobierno afirmó que, desde abril, se ha vacunado a 18,5 millones niños, lo que representa el 103 % de la cobertura prevista.

«Aunque el Gobierno afirma haber alcanzado una cobertura de vacunación superior al 100 %, sospechamos que aún existen lagunas. Esta podría ser la razón por la que el brote no se ha contenido tras casi seis meses», declaró a la EFE el exdirector del Instituto de Epidemiología, Control de Enfermedades e Investigación de Bangladés, Zakir Hossain.

Según el experto, la incapacidad del Gobierno para aislar eficazmente a las comunidades infectadas podría ser otra de las razones por las que el brote ha continuado.

El sarampión es una enfermedad viral aguda y muy contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en todo el mundo. Se transmite a través de partículas en el aire o gotículas respiratorias de personas infectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en abril que el brote actual en Bangladés se está produciendo en un contexto de inmunidad poblacional insuficiente.

Según la OMS, el 91 % de los casos se registraron entre niños de 1 a 14 años debido a que muchos niños solo han recibido una dosis de la vacuna, además de que existen infantes que son infectados antes de alcanzar la edad mínima de vacunación de nueve meses. EFE

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