Casi 770 civiles fueron asesinados en Sudán del Sur en primeros 3 meses de 2026, dice ONU

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Yuba, 30 jun (EFE).- El número de civiles asesinados en Sudán del Sur aumentó un 89 % entre el primer trimestre de 2026 y el último de 2025, lo que deja un total de 767 muertos entre enero y marzo, según denunció la ONU en su último informe sobre el país, publicado este martes.

En total, la ONU registró en dicho periodo 206 incidentes de violencia contra la población civil, con 1.388 afectados -entre ellos 124 menores-, un ascenso de afectados -entre asesinados, heridos, secuestrados y víctimas de violencia sexual- del 67 % respecto al trimestre pasado.

El porcentaje de heridos creció un 73 % y el de supervivientes de violencia sexual un 31 %, mientras que los secuestros fueron el único tipo de violencia analizado que se redujo en el inicio de 2026, con un 12 % menos de casos.

Según el informe, las milicias y fuerzas de defensa comunitarias fueron responsables del 68 % del total de víctimas registradas, mientras que el Ejército y los grupos armados de la oposición provocaron otro 27 %. El 5 % restante fue atribuido a «elementos no identificados u oportunistas».

«Cada dato estadístico del informe refleja el impacto de la violencia continuada en las vidas humanas, lo que subraya la urgente necesidad de que todas las partes (del conflicto sursudanés) den prioridad a la protección de la población civil, de conformidad con sus obligaciones», exigió Anita Kiki Gbeho, jefa de la Misión de la ONU para Sudán del Sur (UNMISS).

Desde marzo de 2025, Sudán del Sur está sumido en una escalada de la violencia entre el Gobierno y la oposición armada que se agravó a inicios del año 2026 y que se suma a los enfrentamientos sectarios y por robo de ganado en diferentes localidades.

Por ello, Gbeho instó a todas las partes del conflicto en el país a garantizar «un acceso seguro y sin obstáculos» al personal humanitario en las zonas de conflicto, «de modo que se puedan documentar las violaciones, llevar a cabo las investigaciones y exigir responsabilidades».

La ONU señaló que el estado de Jonglei (oeste) registró el mayor número de víctimas civiles en el trimestre analizado, seguido de los estados de Unity (norte) y Warrap (noreste).

Aunque el número de afectados en el primer trimestre de 2026 disminuyó un 14 % en comparación con el mismo periodo de 2025, la UNMISS advirtió de que el fuerte aumento trimestral de los asesinatos indica un empeoramiento de la situación en materia de protección tras la reanudación de los combates.

Este informe se da a conocer en un contexto de preocupación por la frágil situación de seguridad en Sudán del Sur, mientras el país, el más joven del mundo, se prepara para sus primeras elecciones generales desde su independencia de Sudán en 2011, convocadas para diciembre de 2026, sin apoyo de parte de la sociedad civil y la oposición. EFE

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