Casi cien personas ejecutadas en la primera mitad de año en Arabia Saudí, según AI

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El Cairo, 22 jun (EFE).- Un total de 96 personas, de ellas 39 extranjeras, han sido ejecutadas en lo que va de año en Arabia Saudí, incluidas 61 por delitos relacionados con drogas, informó este lunes Amnistía Internacional (AI).

«Estamos a mitad de año y Arabia Saudí ha ejecutado a casi 100 personas, un hito sombrío que pone de manifiesto el uso inadmisible e ilegal de la pena de muerte por parte de las autoridades», dijo en un comunicado la investigadora para Oriente Medio de AI, Dana Ahmed, quien agregó que la última aplicación de la pena capital en suelo saudí fue el pasado jueves.

«De las 96 personas ejecutadas en lo que va de 2026, 61 fueron ejecutadas por delitos relacionados con las drogas, siendo 39 de ellas extranjeras y 22 saudíes», señaló.

Los extranjeros han sido las «principales víctimas del uso implacable de la pena de muerte» por parte del reino para delitos relacionados con el narcotráfico, «frecuentemente tras juicios sumamente injustos», aseveró.

De hecho, los extranjeros representan el 75 % de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en 2024 y el 78 % en 2025.

«Resulta profundamente alarmante que al menos 63 ciudadanos etíopes, recluidos en una sola sección del centro de detención de Khamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí, corran un riesgo inminente de ejecución únicamente por delitos relacionados con las drogas», recalcó Ahmed.

«La preocupación por su seguridad se ha intensificado tras la ejecución de siete etíopes a principios de este año, todos por contrabando de hachís», insistió.

La investigadora de AI apuntó que Arabia Saudí continúa ejecutando a personas por delitos que, según el derecho internacional y las normas, jamás deberían castigarse con la muerte, como los relacionados con drogas.

Arabia Saudí sigue siendo uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, con al menos 356 ejecuciones solo en 2025, un récord en el país desde que hay registros. EFE

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