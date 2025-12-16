Casi el 50 % de los menores de cinco años no está en programas de educación en Paraguay

Asunción, 16 dic (EFE).- El 49,4 % de los niños menores de cinco años -de entre 24 y 59 meses- no está inserto en programas formales de educación en Paraguay, según se desprende de datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto a Unicef.

La cifra, que hace parte del informe sobre el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en el país, se complementa con datos de hogares urbanos y rurales, que presentan porcentajes de escolarización para menores de cinco años de 52 % y 48,7 %, respectivamente.

Al analizar los datos, el director del INE, Iván Ojeda, dijo a EFE que Paraguay «ha avanzado en el desarrollo infantil temprano», que evalúa competencias como lenguaje, motricidad, nutrición y emociones.

Asimismo, apuntó que en 2016 las cifras de escolarización formal para menores de 5 años alcanzaban el 39,9 % en las zonas urbanas y 18,8 % en las rurales, por lo cual, aseguró, se evidencia «una mayor asistencia a programas organizados de educación» en la última década.

En cuanto al DIT, Ojeda señaló que se ubica en 79,3 %, un número que se compara al que arrojó un estudio similar realizado en México en 2023.

El funcionario señaló que el Estado paraguayo usará ahora este dato «como piso» para elaborar políticas públicas pensadas para apuntalar el desarrollo de los niños.

Como ejemplo, citó el programa estatal ‘Semillas del Futuro’, que tendrá 100 sedes a lo largo del país y permitirá a las familias contar con un sistema de guarderías, lo que dejaría tiempo para que las madres, principales cuidadoras de los menores en Paraguay, se incorporen al mercado laboral o cursen estudios.

Los datos para elaborar el índice DIT de Paraguay se desprenden de la Encuesta Permanente a Hogares del INE hecha durante el segundo semestre de 2025, que contó con una financiación de 92.000 dólares que aportó Unicef.EFE

