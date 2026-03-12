Casi el 60 % de los taiwaneses resistiría invasión china sin ayuda de EEUU, según encuesta

Pekín, 12 mar (EFE).- El 58,7 % de los taiwaneses afirma que resistiría una invasión de China incluso sin apoyo militar de Estados Unidos, según una encuesta difundida este jueves por la Academia Sinica, el principal centro de investigación de la isla.

De acuerdo con este estudio, un 41,2 % de los consultados aseguró que «definitivamente» resistiría una invasión china y un 17,5 % que «probablemente» lo haría, mientras que un 21,7 % respondió que «definitivamente no» se opondría y otro 14,5 % indicó que «probablemente no» lo haría, informó la agencia CNA.

Ante el supuesto de una intervención militar estadounidense, el 56,5 % de los encuestados señaló que en ese caso también resistiría una invasión china, frente al 34,8 % que indicó que no lo haría.

La encuesta también mostró que el 53,5 % de los participantes respalda elevar el presupuesto de defensa de Taiwán hasta el 3 % del producto interior bruto (PIB), mientras que un 31,1 % se opone, y que el 69,5 % apoya la compra de armamento estadounidense.

En cuanto a la percepción internacional, alrededor del 34 % de los encuestados considera a Estados Unidos un país «fiable», una cifra inferior al 45 % registrado en 2021, mientras que la proporción de quienes consideran fiable a China aumentó del 11 % en 2025 al 17 %.

Los resultados del estudio fueron presentados en una conferencia organizada por la Academia Sinica en colaboración con el estadounidense Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS).

Según Wu Wen-chin, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Academia Sinica, los taiwaneses siguen percibiendo a Estados Unidos como más fiable que China, pese al descenso registrado en los últimos años.

Pekín reclama la soberanía sobre la isla de Taiwán, que se autogobierna desde 1949, y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr su reunificación.

Estados Unidos, por su parte, es el principal proveedor de armas de la isla y mantiene una política de apoyo militar destinada a disuadir una posible invasión china. EFE

