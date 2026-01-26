Casi la mitad de la población mundial vivirá con calor extremo para 2050, según un estudio

Londres, 26 ene (EFE).- Casi la mitad de la población mundial (unos 3.800 millones de personas) vivirá con calor extremo para 2050, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado este lunes, si el mundo alcanza los 2 °C de calentamiento global, un escenario que los científicos ven cada vez más probable.

En 2010, un 23 % de la población mundial vivía con calor extremo, un porcentaje que de acuerdo con la investigación, publicada hoy en la revista británica Nature Sustainability, aumentará a un 41 % en las próximas décadas.

El estudio destaca que los 20 países con los cambios más significativos en grados día de refrigeración (GRD) son todas naciones en desarrollo, principalmente de África, Centroamérica, Sudamérica y el Sudeste Asiático, al situarse cerca de la línea del Ecuador y en latitudes subtropicales.

En el caso de Sudamérica, los países más afectados por el calor extremo en 2050 serán Brasil, Venezuela y Paraguay; mientras que en Centroamérica el estudio cita a Honduras, Guatemala y Nicaragua entre las naciones que experimentarán mayores variaciones de GRD.

El informe de Oxford llega unos meses después de que otra investigación advirtiese que la mortalidad relacionada con el calor había aumentado el 103 % entre 1990 y 2021 en América Latina y el Caribe.

El calor le ha costado a la región latinoamericana unos 855 millones de dólares (719 millones de euros) anuales en el periodo 2015-2024, apunta el documento.

Por otro lado, el estudio asegura que los países con climas más fríos también experimentarán mayores cambios en días calurosos. De alcanzarse un calentamiento de 2 °C, las temperaturas podrían llegar a crecer el 100 % en Austria y Canadá o hasta el 230 % en el caso de Irlanda.

En este sentido, la investigación apunta que estos cambios podrían tensionar el desarrollo económico de las regiones y también conducirá a un aumento significativo de la demanda de energía para sistemas de refrigeración, calefacción y de sus emisiones correspondientes.

El autor principal del estudio e investigador del Zero Institute de la Universidad de Oxford, el español Jesús Lizana, explicó en un comunicado que la mayoría de los cambios en la demanda suceden antes de alcanzar el umbral de los 1,5 °C, por lo que requerirá implementar «medidas de adaptación significativas desde el principio».

«Muchos hogares pueden necesitar instalar aire acondicionado en los próximos cinco años, pero las temperaturas seguirán aumentando mucho después de eso si alcanzamos los 2 °C de calentamiento global», agregó Lizana.

Por su parte, la profesora asociada de la Smith School of Enterprise and the Environment Rahika Khosla advirtió que superar la marca de los 1,5 °C de calentamiento ya tendrá un «impacto sin precedentes» en sectores como la educación, la salud, la migración o la agricultura, y reiteró que el desarrollo sostenible con cero emisiones netas es el «único camino establecido» para revertir la tendencia de días más calurosos. EFE

