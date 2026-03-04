Casi la mitad de los reos en Paraguay están recluidos en cinco cárceles, dice ente estatal

Asunción, 4 mar (EFE).- El 49 % de la población carcelaria de Paraguay, que suma 19.874 personas, está recluida en 5 de los 19 centros penitenciarios del país, reveló este miércoles el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

En un informe, elaborado con datos del Ministerio de Justicia, con corte al 30 de enero, el MNP advirtió que un 92,25 % de los reos en el país vive en una situación de «sobrepoblación crítica».

La penitenciaría regional de Villarrica (sur) alcanzó en enero el mayor índice de hacinamiento del país, un 1.315,1 %, al albergar 697 reclusos, pese a tener capacidad para 53 reos, según los estándares.

Por otra parte, la penitenciaría con la mayor población es la de Tacumbú, ubicada en la capital del país, Asunción, que contiene a 2.128 personas, lo que representa un índice de ocupación del 443,3 %, pese a que su capacidad, según los estándares de derechos humanos, es de 480 personas.

La población del establecimiento capitalino representa el 10,7 % del total nacional, señala el documento.

Le siguen la cárcel de la ciudad de Coronel Oviedo (centro), con 2.101 presos (un 10,6 % de la población global); la Penitenciaría Regional de Concepción (norte), con 1.890 reos (9,5 %); el centro Padre Juan A. de la Vega, ubicado en la ciudad de Emboscada (centro), con 1.819 personas (9,2 %), y la cárcel Regional de Misiones (sur), con 1.809 (9,1 %).

Por otro lado, el reporte señala que el 61,7 % de la población carcelaria (12.269) está siendo procesada sin una condena en firme, mientras que el 38,3 % (7.605) ya recibió una sentencia.

Los hombres representan el 94,3 % de la población carcelaria, con 18.743 personas. EFE

