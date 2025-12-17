Casi tres semanas después de elecciones en Honduras no hay resultados y aumenta la crisis

1 minuto

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Casi tres semanas después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras siguen sin conocerse los resultados, mientras que esta madrugada se ha registrado una pelea entre militantes del conservador Partido Nacional y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en las afueras del centro de recogida de todo el material electoral, según informaron medios locales.

Al menos dos de las personas que se enfrentaron resultaron lesionadas, una de ellos con una herida en la cabeza.

La crisis se ha agudizado por la demora de un escrutinio especial que debió comenzar el pasado día 13 para contar las actas electorales de al menos 2.792 actas con inconsistencias. EFE

gr/psh

(foto)