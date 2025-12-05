Casi un 80 % de españoles apoya el fondo europeo de recuperación, según un Eurobarómetro

2 minutos

Bruselas, 5 dic (EFE).- Un 77% de los españoles encuestados considera positivo el fondo europeo de recuperación pospandemia por el que la Unión Europea proporcionó a los Estados miembros ayudas a cambio de acometer inversiones y reformas ecológicas, digitales y sociales, según reveló un Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea (CE).

El fondo de recuperación que el Ejecutivo europeo lanzó hace cinco años para hacer frente al golpe económico de la pandemia de covid-19 pretende apoyar la recuperación y el crecimiento económico de los Estados miembros, de forma que sean más sostenibles y resilientes, y estén mejor preparados para la transición ecológica y digital.

Los resultados de la encuesta en España reflejan un mayor grado de aceptación que la media europea, del 67 %, y sitúan a los españoles en el tercer puesto por su visión positiva de estos fondos, tras Italia y Malta.

La dotación prevista para el plan de recuperación español asciende a 163.000 millones de euros, de los que 79.800 millones corresponden a transferencias no reembolsables y 83.200 millones a préstamos.

Hasta el momento, España ha recibido 55.000 millones en subvenciones y 16.270 millones en préstamos, según datos del Ejecutivo comunitario.

Sin embargo, el Gobierno español ha avanzado que no pedirá íntegramente la cuantía de préstamos, dado que se está financiando en los mercados a costes inferiores a los establecidos para los préstamos europeos.

Por otro lado, el Eurobarómetro también muestra que cerca del 80% de los europeos considera que el euro es positivo para la Unión Europea (UE), mientras que un 70% también lo ve bueno para su propio país.

Asimismo, un 61% de los europeos encuestados estaría a favor de suprimir las monedas de 1 y 2 céntimos, mientras que en España solo un 43% lo apoyaría. EFE

