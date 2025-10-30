Casi un centenar de rescatados en el este de Cuba tras la crecida de ríos por el huracán

La Habana, 30 oct (EFE).- Casi un centenar de personas, incluidos niños, han sido rescatadas luego de quedar atrapadas por la crecida de un río en dos de las provincias del extremo este de Cuba impactadas por el huracán Melissa, informaron este jueves las autoridades locales.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Granma, Yudelkis Ortiz, detalló en Facebook que 56 personas fueron auxiliadas en la comunidad de Los Haticos de Cauto Cristo en la mencionada provincia.

Entre las personas rescatadas están seis niños y nueve mujeres, acorde con la información de la autoridad local.

En tanto, fuerzas del Ejército cubano y del Ministerio del Interior rescataron a 38 personas que quedaron atrapadas por la crecida del río en el municipio de Cacocum en la provincia Holguín, también en el este del país, según medios estatales de esa región.

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

Según el Instituto de Meteorología, en apenas 15 horas Melissa dejó hasta 400 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) en seis localidades, entre 200 y 300 milímetros en doce localidades y más de 100 milímetros en 72 localidades.

Principalmente, ante la previsión de intensas lluvias se evacuó o protegió a unas 735.000 personas en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Suponen más del 7,5 % de la población nacional y casi el 18 % de los habitantes de esas provincias.

El Gobierno cubano no ha presentado hasta el momento una evaluación de daños, pero sobre todo las inundaciones provocaron severos desperfectos en viviendas, infraestructura básica y en la agricultura. Por el momento, no se ha informado de víctimas mortales. EFE

