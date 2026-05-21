Casos de ébola Bundibugyo reportados pueden ser «la punta del iceberg», advierten expertas

2 minutos

Ginebra, 21 may (EFE).- Los alrededor de 600 casos y 139 muertes vinculados al actual brote de ébola Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda pueden ser sólo «la punta del iceberg» de una epidemia mucho mayor, advirtieron este jueves responsables de una iniciativa global para el desarrollo y distribución de vacunas.

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado cientos de casos y muertes, pero los números reales podrían ser mucho mayores», advirtió en rueda de prensa Jane Halton, presidenta del consejo de la coalición CEPI, que desde 2017 colabora con la agencia sanitaria de la ONU en la financiación y el desarrollo de vacunas.

La directora general adjunta de la organización, Aurélia Nguyen, agregó en la misma rueda de prensa que la situación se asemeja a la vivida con epidemias de la variante Zaire, más conocida, causante de la mayoría de los anteriores brotes y para la que sí hay vacunas y tratamientos.

«Del anterior brote de Bundibugyo, en 2012, se estima que hubo unos 13 fallecidos, y ahora, sólo seis días después de la declaración de la emergencia internacional, ya se sospecha de 10 veces más fallecidos», indicó.

Con la variante Zaire pasó algo similar, ya que antes del letal brote de 2014, que causó unos 11.000 muertos, en el peor registrado con anterioridad, en 1976, se contabilizaron sólo unos 280 fallecidos.

CEPI (siglas en inglés de Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias) se creó precisamente en respuesta al brote de ébola de 2014, y busca no sólo acelerar herramientas para el combate de epidemias sino también su acceso equitativo en los países en desarrollo, como promovió durante la pandemia de covid-19.

Según recordaron sus dos responsables en la rueda de prensa, celebrada en los márgenes de la actual asamblea anual de la OMS, CEPI persigue que se pueda lograr en el plazo de 100 días desarrollar todo tipo de vacunas para combatir patógenos con potencial epidémico, ayudada por adelantos como la tecnología de ARN mensajero o la inteligencia artificial (IA).

Sobre si ese plazo podrá lograrse en la actual emergencia sanitaria por ébola, Halton aseguró que «requerirá un gran esfuerzo, pero trabajaremos lo más rápido posible».

«No tomaremos atajos en términos de ciencia y seguridad, garantizando que la gente esté adecuadamente informada», afirmó Halton, también exministra de Sanidad de Australia. EFE

abc/pcc