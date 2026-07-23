Cassey Affleck, Koreeda, McDonagh, Herzog o Nanni Moretti, a por el León de Oro de Venecia

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Roma, 23 jul (EFE).- Las últimas películas del director estadounidense Cassey Affleck, del japonés Hirokazu Koreeda, del británico Martin McDonagh, del alemán Werner Herzog o del italiano Nanni Moretti competirán por el León de Oro en el próximo Festival de Venecia, según anunciaron este jueves sus organizadores.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, anunció este jueves la lista de 20 películas que componen la sección oficial de la 83 edición del festival, de las que solo una está dirigida por una mujer, la danesa-egipcia May-el-Toukhy

Entre esa veintena de títulos destaca ‘Company’, el cuarto largometraje como director de Casey Affleck, que debutará así en la Mostra con un filme protagonizado por Nick Nolte, mientras que el veterano Herzog estrenará ‘Bucking Fastard’, con Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom.

El japonés Koreeda competirá con ‘Look Back’, la adaptación de un popular manga, y McDonagh volverá a Venecia, donde presentó sus últimas dos películas, con ‘Wild Horse nine’, con John Malkovich.

Otro esperado regreso a las salas venecianas es el del maestro surcoreano Lee Chang-dong, que estrenará ‘Possible Love’, inspirado en uno de los capítulos del ‘Decálogo’ (1988) de Krzystof Kieślowski.

También volverá a la Mostra el italiano Nanni Moretti tras casi cuatro décadas de ausencia. Lo hará con su último trabajo, ‘Succederà questa notte’ (‘Sucederá esta noche’), con Louis Garrel en el papel principal y que cuenta con coproducción española.

Habrá más talento hispano en ‘Bunker’ una historia del francés Florian Zeller sobre un matrimonio dividido por el dilema moral de construir un refugio atómico para un millonario, protagonizada por los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem.

Y el italo-chileno Marco Bechis, conocido por títulos como ‘Garage Olimpo’, con una película titulada ‘Ritorno a Buenos Aires’ sobre su experiencia como detenido durante la dictadura militar argentina.

El estadounidense Lance Oppenheim competirá igualmente por el León de Oro con la cinta ‘Prime time’, protagonizada por Robert Pattinson y coproducida por el director Ari Aster.

De Italia habrá cuatro obras: Además de la de Moretti, están ‘L’Estranea’ de Paolo Strippoli, ‘Il fuoco che ti porti dentro’ de Edoardo De Angelis y ‘The eco chamber’, de Andrea Pallaoro y último guión escrito por Bernardo Bertolucci, fallecido en 2018.

El cineasta iraní Ali Asgari, con ‘A bit of life’; el ruso Iliá Jrzhanovski, con ‘DAU’; el japonés Shinya Tsukamoto, con ‘Mr. Nelson. Did you kill people?’ y las francesas ‘Un bon petit soldat’ de Stéphane Brizé; ‘Un peu avant minui’, de Nicolas Parissier, y ’15/18′ de Cédric Kahn, optarán también al León de Oro.

La única mujer en la lista de directoras en la sección oficial es la danesa de origen egipcio May el-Toukhy, que competirá con ‘Woman Unknown’, su debut veneciano.

La última cinta de la competición, ya anunciada, es ‘Ink’, de Danny Boyle y que servirá de apertura del certamen, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. EFE

gsm/agf

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