Castilla-La Mancha pide más financiación de la PAC para relevo generacional en agricultura

3 minutos

Bruselas, 4 feb (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, pidieron este miércoles más recursos económicos en la futura Política Agrícola Común (PAC) para poder garantizar el relevo generacional en el campo.

Esta comunidad autónoma prepara un dictamen sobre este tema que será votado este año en el Comité europeo de las Regiones, según explicaron en declaraciones a los medios en Bruselas Caballero y Martínez Lizán.

Preguntado por la estrategia de la Comisión Europea para animar a los jóvenes a trabajar en la agricultura, presentada hace unos meses, Caballero dijo que «o dotamos de recursos económicos a la estrategia o va a ser imposible que logremos incorporar a estos jóvenes y por tanto pondremos en peligro nuestra seguridad alimentaria y nuestra cohesión territorial».

«Hay una estrategia que sin duda es positiva. Nos gusta la música pero hay que afinar con la letra. Y la letra son los recursos económicos», subrayó el político autonómico, que recordó que solo un 11,9 % de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura y ganadería en la UE tienen menos de 40 años.

Por su parte, Martínez Lizán señaló que en Castilla-La Mancha «la labor realizada de apoyo a los jóvenes para el relevo ha sido importantísima» y que «en apenas diez años han sido más de 5.500 jóvenes que se han incorporado».

En ese sentido, indicó que el gobierno autonómico seguirá «desarrollando políticas de apoyo» con ese objetivo.

En el contexto actual, «un presupuesto no es un deseo es una necesidad», subrayó el consejero, que pidió a las instituciones europeas un «compromiso tiene que ser patente» a la hora de establecer un «mecanismo» para «ofrecer una cohesión real y verdadera» en la UE.

Un recorte del 20 % como el planteado en los futuros fondos, dijo, sería un retroceso.

Los dos políticos regionales participaron hoy en una comisión del Comité Europeo de las Regiones en la que, entre otros asuntos, comenzó a debatirse un dictamen que lidera el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre relevo generacional en la agricultura.

El presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, presentará el próximo julio en el pleno del comité de regiones ese dictamen que «confiamos que vamos a lograr el apoyo por supuesto de todas las comunidades autónomas de España y de todas las regiones de Europa», dijo Caballero.

En ese contexto, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha subrayó que en España esa comunidad está «liderando» el proceso de incorporación de jóvenes al sector, como se puso de manifiesto recientemente cuando se evaluó la situación a nivel nacional y salió a la luz que ese territorio ha incorporado al 50 % de los nuevos agricultores en todo el país.

«A estas alturas, cuando todavía falta un año y medio para que concluya la legislatura (…) hemos incorporado ya del entorno de 1.500 jóvenes en dos convocatorias. Y ahora tenemos ya en marcha y tenemos publicada una tercera convocatoria que nos permitirá, estamos convencidos, incorporar en torno a 350», señaló.

De esa manera, indicó, se conseguiría el objetivo de llegar a los «1.900 jóvenes en tan solo cuatro años».

A la vez, añadió, hace falta invertir en formación, tecnología y en «hacer atractivo» el mundo rural, asegurando la mejora de las condiciones de vida, para que las nuevas generaciones puedan establecerse en esas áreas. EFE

