Castilla-La Mancha ve en peligro servicios básicos en zonas rurales por recortes en la UE

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Bruselas, 20 abr (EFE).- El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez, denunció este lunes en Bruselas el «abandono» de la UE a la inversión en zonas rurales por los posibles recortes de ayudas al desarrollo rural y advirtió que éstas son «vitales» para la prestación de servicios básicos y para «mantener vivos» a los pueblos.

En declaraciones a EFE antes de reunirse con representantes europeos en Bruselas, el consejero expresó la necesidad de que la Política Agraria Común (PAC) siga «fuerte» y tenga «un presupuesto decidido» de cara al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034, en el que las partidas destinadas al desarrollo rural podrían encogerse por la propuesta de un gran fondo gestionado por los Estados miembros.

Martínez destacó que estos programas de desarrollo rural para la comunidad, dotados con 94 millones de euros en el presupuesto vigente, no solo son necesarios para estimular el empleo y el emprendimiento local, sino también para la prestación de servicios básicos que dependen directamente de estas partidas.

«Las medidas que se han venido implementando hasta este momento son vitales para seguir desarrollando la actividad. La gente que vivimos en el medio rural no solo viven de la agricultura, sino que también necesitan de una serie de servicios básicos para poder tener los mismos derechos que las personas que viven en el medio urbano», dijo Martínez.

«Es que dependen todos, porque un bar, una tienda, una panadería, un centro social, una pedicura, un dentista… cualquier actividad que se pueda ofrecer como servicio a los ciudadanos de nuestro territorio se verían afectados», añadió el responsable de Desarrollo Rural.

Inquietud por los fondos Leader y la política de ‘abajo a arriba’

El consejero castellanomanchego y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, se sumaron hoy a la movilización de los 29 grupos de desarrollo rural de la comunidad frente al Parlamento Europeo, en defensa de los fondos Leader, un método de desarrollo que hace partícipes a los actores locales en el diseño y puesta en marcha de estrategias y que ha permitido la creación de 12.000 empleos y el desarrollo de 6.000 proyectos en la comunidad.

Los representantes de 884 municipios de la región criticaron que, con la nueva propuesta, ya «no hay presupuesto», ya que a partir de ahora se eliminaría la obligatoriedad de otorgar una asignación mínima a los grupos locales, que en el presupuesto vigente sí tienen garantizado al menos el 5 % del total de fondos al desarrollo rural.

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, dijo que esta medida «deja al libre albedrío» que esos fondos «desaparezcan».

«Los fondos Leader salían desde abajo hacia arriba y no eran impuestos desde arriba hacia abajo. Y eso ha generado mucha actividad en el medio rural, ha generado mucha riqueza y ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos del medio rural», señaló.

«No queremos más, queremos lo mismo que había anteriormente y que la apuesta de la Comisión sea generar riqueza y aprovechar el tirón que hay ahora mismo de la gente que no quiere vivir en las grandes ciudades», sentenció Ortega. EFE

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