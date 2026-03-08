The Swiss voice in the world since 1935
Castillo gana en Puerto Rico su primer título PGA Tour

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El estadounidense Ricky Castillo logró este domingo su primer título en el PGA Tour de golf al ganar el Abierto de Puerto Rico, disputado desde el jueves en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

Ricky Castillo, nacido en Yorba Linda, California, hace 24 años, firmó su segunda victoria como profesional, más de dos años después de la primera, el Wichita Open del Korn Ferry Tour de 2023.

Ganó en Río Grande con 271 golpes totales (17 bajo par), uno menos que su compatriota Chandler Blanchet y tres de margen sobre otro norteamericano, Blades Brown. EFE

