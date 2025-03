Castillo rehúsa participar en el juicio por autogolpe y nombra a un nuevo abogado

Lima, 4 mar (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo expresó este martes, a minutos de que empiece el juicio por el autogolpe de Estado que declarpromovió en 2022, que se niega a participar del mismo al ser una «farsa» y anunció que ha nombrado a un nuevo abogado.

«En patriótica protesta, pongo en conocimiento de este tribunal, de todos los participantes, el país y el mundo, que, a partir de la fecha, con justa razón, me rehúso a participar en este juicio político, con apariencia de juicio jurídico», indicó Castillo en una larga carta compartida en la red social X.

«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo, al indicar que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo. EFE

