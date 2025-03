Castillo se rehúsa a participar en juicio por intento de autogolpe y nombra nuevo abogado

Lima, 4 mar (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo expresó este martes, a minutos de que empiece el juicio por el intento de autogolpe de Estado que pronunció en 2022, que se niega a participar del mismo al ser una «farsa», e informó que ha nombrado a un nuevo abogado.

«En patriótica protesta, pongo en conocimiento de este tribunal, de todos los participantes, el país y el mundo, que, a partir de la fecha, con justa razón, me rehúso a participar en este juicio político, con apariencia de juicio jurídico», indicó Castillo en una larga carta compartida en la red social X.

En la misiva señala que el juicio es una «farsa», reiteró que su detención y destitución por parte del Congreso -el mismo 7 de diciembre tras leer el discurso donde dio el autogolpe- fue en si mismo un golpe de Estado.

«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo al indicar que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo. EFE

