Castro clama «no más» fraude ni intromisión foránea mientras sigue escrutinio en Honduras

Tegucigalpa, 11 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este jueves que en su país no debe haber más golpes de Estado, ni fraudes, y reiteró que la «descarada injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impidió «el libre sufragio» durante las elecciones generales del 30 de noviembre, cuyo escrutinio aún continúa en medio de denuncias de irregularidades.

«No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción», enfatizó Castro durante una ceremonia de conmemoración del bicentenario del Ejército hondureño en Tegucigalpa.

La presidenta agregó que durante la jornada de votaciones «sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre», su partido, «en diferentes partes del país», algo que, dijo, «tiene que ser investigado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas». EFE

