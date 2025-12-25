Castro dice que no estará «ni un día más, ni un día menos» como presidenta de Honduras

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este miércoles que no estará en el poder «ni un día más, ni un día menos», de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero de 2026.

«Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos», subrayó la mandataria en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video, que fue difundido por la Casa Presidencial.

Su mensaje fue difundido después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

