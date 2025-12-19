Castro dice que respetará resultados de elecciones hondureñas y se reduce la incertidumbre

Tegucigalpa, 18 dic (EFE).- El anuncio que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hizo este jueves, de que reconocerá al ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, ha bajado el nivel de incertidumbre en el país, a lo que también ha contribuido el inicio del escrutinio especial con al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias.

El anuncio lo hizo Castro en una ceremonia de ascensos de la plana mayor del alto mando de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, en la que cesó el hasta hoy jefe del Estado Mayor Conjunto, después de 39 años de servicio, el general Roosevelt Hernández, de quien la mandataria de inmediato dijo que ha pasado a ser el nuevo ministro de Defensa.

Una «transición pacífica»

«Aún en estas difíciles circunstancias, he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral» (CNE), subrayó la mandataria.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quien es tercera con el 19,29 % de votos, y el aspirante presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal y segundo con el 39,19 %, han pedido el recuento «voto por voto» de la totalidad de las actas, algo que el CNE descartó alegando impedimentos legales.

En un tono más moderado y después de venir insistiendo en que se hiciera un conteo «voto por voto»; de decir el miércoles que «el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis» y que «la democracia en Honduras está en serias dificultades», porque «quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden», hoy, la mandataria enfatizó que su gobierno facilitará una «transición pacífica» una vez que el CNE emita la declaratoria oficial, cuyo plazo legal vence el 30 de diciembre.

Varios sectores, algunos en redes sociales, felicitaron a la presidenta por haber anunciado que aceptará los resultados oficiales del CNE y que habrá una transición del poder al que sea electo como nuevo mandatario, de manera pacífica.

Escrutinio especial se inició con casi una semana de retraso

Pocas horas después de que Castro anunció que reconocerá los resultados oficiales del CNE, en el centro de acopio de todo el material de las elecciones generales, se inició el escrutinio especial de las 2.792 actas con inconsistencias que definirán al nuevo presidente de Honduras, lo mismo que autoridades municipales y legislativas.

Los resultados serán decisivos para definir al nuevo presidente hondureño electo, en una estrecha disputa que mantienen los candidatos Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, mientras que muy relegada en un tercer figura la candidata del oficialista Partido Libre.

El escrutinio especial comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el pasado día 13 debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo en la red social X que el conteo se hace en presencia de observadores nacionales e internacionales, y que el proceso se inició con dos maletas de actas provenientes de un centro de votación de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país, y que una vez completada la verificación técnica de transmisión de esas actas, todos los miembros de las Juntas Electorales de Verificación y Recepción (JEVR) «continuarán con el escrutinio especial en todas las mesas».

La contienda presidencial en Honduras se centra entre Asfura, que lidera con el 40,54 % de los votos, y Nasralla, con 39,19 %, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99,80 % de las actas.

Según las proyecciones preliminares del CNE, de no haber nuevos obstáculos el escrutinio especial que se inició hoy podría durar alrededor de cinco días, y los resultados finales podrían ser anunciados en víspera de la Navidad. EFE

