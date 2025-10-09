Castro inaugurará la 140 Asamblea de la OIC que se celebrará en Honduras la próxima semana

Tegucigalpa, 8 oct (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inaugurará la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café -de la Organización Internacional del Café (OIC)- que se celebrará del 13 al 17 de octubre en San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano, informó este miércoles a EFE una fuente oficial.

El evento reunirá a representantes de 77 países, muchos de ellos funcionarios gubernamentales, organismos internacionales, productores, exportadores, tostadores, empresas y académicos, lo que lo hará un espacio clave para el diálogo global sobre el futuro del café, afirmó la misma fuente.

En el marco de la Asamblea también se celebrará el Séptimo Foro de Directores Ejecutivos.

Además, la Asamblea de la OIC «proyectará a Honduras ante el mundo como un país líder en la producción de café de calidad y comprometido con el bienestar de sus productores», añadió la fuente.

Según la Secretaría de Agricultura de Honduras, los dos eventos en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, «constituyen una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo internacional del país en materia de caficultura sostenible, calidad de producción e innovación tecnológica, fortaleciendo su posicionamiento como referente del café de alta calidad a nivel mundial».

A la inauguración del evento asistirán, entre otros, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz; la directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira; el titular de la OIC, Tom Fabozzi; la secretaria hondureña de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo, y el canciller del país anfitrión, Javier Bu, quien dará la bienvenida a los participantes.

Honduras es el primer productor de café en Centroamérica y el octavo a nivel mundial.

El café es el principal producto de exportación de Honduras. En la cosecha 2024-2025, que finalizó el pasado 30 de septiembre, el país exportó 6,1 millones de quintales (sacos de 46 kilos), que superaron los dos mil millones de dólares, según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Para la cosecha 2025-2026, Honduras prevé exportar alrededor de 6,5 millones de quintales. EFE

