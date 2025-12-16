Castro respetará la «alternabilidad» en el poder en Honduras, afirma expresidente Zelaya

1 minuto

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya dijo este martes que la jefa de Estado, Xiomara Castro, ha confirmado que respetará la «alternabilidad» en el poder, y que serán «pacíficas» las movilizaciones en Tegucigalpa a las que ella ha convocado en el marco de la crisis poselectoral.

«Xiomara Castro es una demócrata probada y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la república, y exige, que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero de 2026. Las movilizaciones serán pacíficas y en respaldo a Xiomara Castro. Golpe de estado nunca más, no al golpe electoral», indicó Zelaya en la red social X.

Señaló además que Castro, quien también es su esposa, «ha solicitado (hoy) el respaldo firme del pueblo hondureño y del partido Libre (en el poder) frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional». EFE

gr/gf/cpy