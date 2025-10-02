The Swiss voice in the world since 1935
Católica aviva escándalo de amaño de partidos en Ecuador con nueva denuncia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 2 oct (EFE).- La Universidad Católica de Quito avivó el escándalo de presunto amaño de partidos en Ecuador, destapado la pasada semana, con una nueva denuncia sobre el partido frente a Liga de Portoviejo, al que le terminó ganando este miércoles por 1-3 para clasificar a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

«Uno de nuestros máximos dirigentes recibió una propuesta ilegal con la intención de comprar el partido y/o alterar el resultado del encuentro», advirtió la Católica en un comunicado difundido en redes sociales.

El equipo quiteño indicó que ya presentó la respectiva denuncia penal para que se investigue y se sancione «este intento de manipulación que daña la integridad del fútbol nacional».

«El club rechaza y condena enérgicamente este tipo de actos que atentan contra la transparencia, la ética y los principios que rigen el deporte», apuntó la institución.

La Católica ratificó su «compromiso inquebrantable con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas».

Esta denuncia llega después de que la semana pasada se conociese un informe sobre cinco partidos de la segunda división con sospechas muy altas de haber sido amañados por apuestas deportivas.

En los últimos días, hasta tres futbolistas de clubes de la segunda y tercera división han sido asesinados, mientras que también se ha conocido que dos jugadores de El Nacional, de la primera división, han sido asesinados. EFE

rm-fgg/cmm

