Católica continuará en defensa del título ante Vinotinto con el panameño Fajardo en racha

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Guayaquil (Ecuador), 4 ago (EFE).- La Universidad Católica continuará desde este miércoles la defensa del título de la Copa Ecuador que ostenta desde el año pasado, con el atacante panameño José Fajardo en plena racha goleadora, contra el Vinotinto, por los octavos de final que enfrentará también a Barcelona con Liga de Portoviejo.

El cuadro católico saldrá aún saboreando las mieles de la reciente goleada por 5-0 sobre Técnico Universitario, con un triplete del panameño Fajardo, por la vigésima tercera fecha de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano.

La remontada futbolística en las recientes fechas, ubica a la Católica en el segundo puesto de la tabla de posiciones y su afán será volver a conquistar la Copa Ecuador, tal como lo hizo el año pasado al mando del entrenador ecuatoriano Diego Martínez y prácticamente con la misma plantilla.

Además de Fajardo, militan en la Católica los argentinos Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz; el uruguayo Mauricio Alonso, el venezolano Jhon Chancellor y el también panameño Azarías Londoño.

En la fase anterior de la Copa Ecuador, mientras Católica goleó por 4-1 a El Nacional, el Vinotinto, que milita en la Serie B de la Liga Pro, se impuso 1-2 sobre el Orense.

El cuadro con raíces venezolana, está en el sexto puesto de la Serie B, con 26 puntos, frente a los 35 del líder absoluto, 9 de Octubre.

El Vinotinto tiene al entrenador argentino Juan Grabwoski y los refuerzos de sus compatriotas, el portero Lisandro Mitre, el defensa Leandro Lucero, los centrocampistas Maximiliano Gatani, Bruno Guelfi y el atacante Nahuel Curcio.

Por su parte, el Barcelona procurará resarcirse del bajón futbolístico que lo ubica en el quinto puesto de la Liga Pro en su visita a Liga de Portoviejo, cuadro que milita en la Serie B de la Liga Pro y ocupa el octavo lugar, con 22 unidades.

El Barcelona dispondrá de los argentinos Matías Lugo, Tomás Martínez, Darío Benedetto; de los paraguayos Javier Báez, Daniel Villalba, Sergio Díaz, del panameño Tomás Rodríguez y del venezolano José David Contreras, dirigidos por el venezolano César Farías.

Mientras, Liga de Portoviejo tiene al técnico paraguayo Raúl Duarte y los refuerzos de su compatriota César Espínola y del argentino Damián Núñez.

– Partidos de octavos de final Copa Ecuador:

– Miércoles: Vinotinto-Universidad Católica, 15.00 horas local (20.00 GMT) y Liga de Portoviejo-Barcelona, 19.00 horas local (00.00 GMT del jueves). EFE

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