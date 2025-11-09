Católica da la sorpresa doblegando al Independiente y acrecienta opción de Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 8 nov (EFE).- La Universidad Católica dio la sorpresa este sábado al aprovechar dos errores defensivos del Independiente del Valle para doblegarlo por 0-2, con goles del panameño José Fajardo, e incrementó la opción de volver a la Copa Libertadores de 2026.

Una mala salida del portero argentino Guido Villar y también del defensa Richard Schunke fueron suficientes para que la Católica los aprovechara, a los 34 y 39 minutos y lograse una victoria que le mantiene en el cuarto puesto del hexagonal por el título de este año, con 55 puntos, a tres, del Barcelona que jugará este domingo ante Orense.

Tras el error en salida del portero Villar, un remate a puerta vacía fue bloqueado con el brazo por el defensa argentino Mateo Carabajal por lo que fue expulsado, al minuto 34, y del penalti se encargó Fajardo para anotar el primero.

Otro ataque de Católica fue controlado a medias por el Independiente, Schunke al intentar rechazar hizo que el balón rebotara en Fajardo, que terminó incrustándose en el arco del líder absoluto del torneo, con 73 puntos.

Entretanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito venció por 3-1 a Libertad y se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del hexagonal por el título en Ecuador, tras acumular 61 puntos, frente a los 50 del Libertad.

Richard Mina, Alexander Alvarado y Carlos Gruezo anotaron para Liga, y el gol del Libertad lo hizo Ronny Biojo.

El partido sufrió varias interrupciones debido a fallas en el sistema de iluminación en el estadio de Liga, Rodrigo Paz Delgado.

El Rey de Copas tiene un partido pendiente contra el Independiente del Valle, diferido por la participación de ambos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Mientras que el Manta se resarció de la derrota en la fecha pasada ante Vinotinto y ganó por 3-0 a Mushuc Runa, saltó al primer puesto, con 33 puntos en el cuadrangular para evitar perder la categoría para el próximo año.

En el hexagonal por el billete para la próxima Copa Sudamericana chocarán mañana, domingo, El Nacional-Emelec y se cerrará el lunes venidero con el partido entre Aucas y Delfín. EFE

