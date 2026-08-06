Católica y Barcelona vencen y se clasifican para cuartos de final de Copa Ecuador

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 ago (EFE).- Universidad Católica derrotó este miércoles a Vinotinto por 2-3, con doblete del panameño José Fajardo, y accedió a los cuartos de final para continuar en defensa del título de la Copa Ecuador, mientras que Barcelona venció por 0-1 a Liga de Portoviejo y también selló su clasificación.

Fajardo abrió el marcador para la Católica, pero Carlos Sánchez igualó poco después. Un autogol del defensa argentino Lisandro Lucero devolvió la ventaja al conjunto quiteño, aunque Patricio Vargas estableció el 2-2 y acercó el partido a una definición por penaltis.

Sin embargo, Fajardo apareció en la última acción del encuentro para marcar el gol del triunfo y asegurar la clasificación del Trencito Azul.

El partido resultó intensamente disputado, pues el Vinotinto, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 77 por la expulsión del defensa argentino Juan Segovia, se transformó en un rival complicado para el Trencito Azul como también le dicen a la Católica.

En los cuartos de final, Universidad Católica se enfrentará al ganador de la llave de octavos entre Daquilema y Astillero.

Por su parte, el Barcelona de Guayaquil logró una difícil victoria en su visita a Liga de Portoviejo con gol de Jhonny Quiñónez a través de un tiro penalti.

La escasa producción en el juego del cuadro barcelonista lo llevó a pasar sobresaltos en su zona defensiva hasta el final del encuentro.

Barcelona se medirá en cuartos de final con el vencedor del enfrentamiento entre Delfín y Juventud Italiana, ambos clubes de la ciudad costera de Manta. EFE

rm/af/gbf