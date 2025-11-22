Católica y Libertad empatan y se alejan mutuamente del cupo para la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 21 nov (EFE).- La Universidad Católica de Quito y Libertad empataron este viernes 1-1 en la apertura de la sexta fecha del hexagonal final por el título de la primera división de Ecuador y redujeron la opción de alcanzar un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

La Católica anotó primero a través del atacante uruguayo Mauricio Alonso, al minuto 33, y el centrocampista Jostin Bravo igualó a los 48, por lo que se quedaron con 56 y 51 puntos, respectivamente.

Tras el frenazo mutuo, la Católica quedó a cinco puntos de Liga de Quito y de Barcelona, que con 61 unidades cada uno, se enfrentarán el próximo domingo.

Libertad sufrió la expulsión del extremo derecho Yerlin Quiñónez, al minuto 93.

Independiente del Valle, líder con 73 puntos, y ganador del primer pase directo para la fase de grupos de la Libertadores 2026, cerrará la jornada este domingo ante el colista, Orense.

Deportivo Cuenca goleó por 5-0 a El Nacional y retomó la opción para ganar el hexagonal que define el último cupo para la Copa Sudamericana 2026, al acumular 52 puntos, contra los 50 del Macará, que jugará el próximo domingo ante el Delfín.

Stalin Morocho, a los 6 minutos; Alejandro Tobar, a los 60 y 75, Richard Calderón, a los 64 y Luis Estupiñán, a los 83, anotaron para el cuadro dirigido por el técnico argentino Norberto Araujo.

El Nacional perdió a un jugador por la expulsión del defensa Bryan Rivera en el minuto 66, y en la tabla de posiciones quedó con mínimas posibilidades de ir a la Sudamericana 2026, con 42 unidades.

El Emelec y el Aucas, con 49 puntos cada uno, se enfrentarán este sábado.

El cuadrangular que define el descenso a la segunda división enfrentará este sábado a Mushuc Runa-Técnico Universitario y el Manta-Vinotinto. EFE

