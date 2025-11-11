Catalá insiste en que su «prioridad política» es seguir siendo alcaldesa de Valencia

Lisboa, 11 nov (EFE).- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, insistió este martes en que su «prioridad política» es estar al frente de la ciudad cuando su formación, el Partido Popular (PP), busca un sucesor para el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Así lo indicó en Lisboa, donde asiste este martes a la Web Summit 2025, reforzando la idea que ha defendido durante la última semana, cuando las especulaciones sobre quién sustituirá a Mazón se han sucedido después de que este dimitiera por su gestión de la dana.

«Lo he dicho en muchísimas ocasiones, yo es que siempre, siempre digo que quiero ser alcaldesa de Valencia, y llevo dos años trabajando en esta ciudad, tengo un proyecto por desarrollar que para mí es muy ilusionante», dijo Catalá a los periodistas tras visitar visitó el stand ‘Valencia Innovation Capital’.

También aseguró que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo «sabe perfectamente» que «para Valencia es muy importante» que ella se quede en la ciudad.

Sobre los tiempos, dijo que será antes del día 19: «En el PP ni improvisamos ni nos precipitamos, somos un partido que piensa mucho en el territorio».

«Es muy importante que esa decisión no se tome de forma precipitada; nosotros nos tomamos muy en serio la Comunidad Valenciana y esta ronda de consultas con el territorio, yo, como valenciana, la agradezco», agregó Catalá.

La persona que más suena para el cargo es el portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien el lunes dijo que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero que «nadie» le ha propuesto ser candidato.

Preguntada sobre si su nombre está también sobre la mesa, Catalá evitó responder, pero sí consideró que una legislatura no es suficiente para desarrollar un proyecto político, dando a entender que buscará un segundo mandato al frente de Valencia y no buscará dirigir el PPCV. EFE

