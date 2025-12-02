Cataluña impulsará proyectos de supercomputación con la Universidad de Guadalajara

Guadalajara (México), 2 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha firmado este martes un acuerdo de colaboración para estrechar los lazos entre el Centro de Supercomputación de Barcelona y la Universidad de Guadalajara, una de las más importantes de México.

El acuerdo permitirá hacer intercambio de información y recursos en datos e inteligencia artificial para el manejo de datos y generar proyectos en temas de salud, cambio climático, seguridad, agua y agroindustria.

En este sentido, Mateo Valero, director del Centro de supercomputación de Barcelona (BSC, por sus siglas en inglés) ha detallado que este vínculo abonará al trabajo que realiza desde hace 12 años la Red iberoamericana de supercomputacion conformada por países europeos y latinoamericanos, entre ellos México.

También, permitirá tener herramientas para avanzar en proyectos informáticos que beneficien a la sociedad.

“Tenemos que tener esas herramientas, pero tenemos que hacer investigación en colaboración. La investigación solamente tiene sentido si resuelve problemas sociales. Tiene sentido si vamos a hacer un mejor manejo y eso es una tarea de todos”, ha manifestado Valero durante la ceremonia.

El acuerdo permitirá intercambio de estudiantes, investigadores y personal académico, intercambio de conocimiento entre ambos centros, programas conjuntos de investigación, actividades de formación, etc.

La Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, ha expresado que el interés de la Universidad de Guadalajara es aprender del trabajo que se hace en el BSC para convertirse en un nodo tecnológico en América Latina

“Articularnos y convertirnos en un nodo de las instituciones de educación superior de América Latina que pueda estar trabajando en conjunto y en una relación sistemática con el Barcelona Supercomputer Center para intervenir la realidad. De eso de eso se trata, intervenirla para tratar de mejorarla”, ha declarado.

La firma de convenio con la UdeG se da en medio de la visita de Illa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tras rubricar un acuerdo de entendimiento con el Gobierno de Jalisco para colaborar en materia tecnológica y turística.

La relación entre entidades mexicanas se fortalecerá tras el anuncio hace unos días de presidenta de México, Claudia Sheinbaum para construir el mayor supercomputador de América Latina mediante un convenio con el BSC y que será constituido por investigadores mexicanos en Barcelona.EFE

