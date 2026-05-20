Cataluña pide en Austria más cooperación entre regiones para ganar influencia en la UE

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Viena, 20 may (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat catalana, Jaume Duch, defendió este miércoles en Viena reforzar la cooperación entre regiones europeas «que comparten prioridades e intereses comunes» para ganar peso en la toma de decisiones comunitarias y acercar las instituciones de la Unión Europea a la ciudadanía.

La regiones tienen un papel fundamental por estar «más cerca de los ciudadanos que los Estados miembros o sus Gobiernos centrales», aseguró en un encuentro con los medios el conseller, que está en Austria para participar en el Foro Europeo de Wachau, un importante encuentro de discusión política del país centroeuropeo.

A su juicio, esa cooperación es especialmente eficaz cuando se articula con otros territorios con afinidades económicas e industriales, ya que permite aumentar la capacidad de influencia ante las instituciones europeas.

Duch subrayó además que esta cooperación no se limita al ámbito político, sino que también tiene un impacto económico, y defendió avanzar en la eliminación de barreras técnicas dentro del mercado interior que, opinó, «dificultan el comercio y la inversión» entre territorios de la propia Unión Europea.

«Nos preocupan mucho los aranceles impuestos por Estados Unidos, pero nosotros, como europeos, seguimos sufriendo una especie de aranceles internos simplemente porque no podemos desarrollar un mercado interior completo», destacó.

En este sentido, Duch insistió en que países como Austria o España, o regiones como Cataluña, deben ser persistentes a la hora de pedir a Bruselas que «complete» el mercado interior.

El conseller se refirió también al trabajo de las regiones en Bruselas a través del Comité de las Regiones, un órgano que, aunque «aun carece de poderes reales», tiene la ventaja de representar «todo tipo de identidades subnacionales y niveles de gobierno».

«Si en el futuro se producen reformas institucionales en la UE, debemos reconsiderar la forma en que estas regiones con poder legislativo estén representadas ante las instituciones europeas o dentro de ellas», dijo.

Así, Duch subrayó la necesidad de reforzar el vínculo entre la ciudadanía y Europa, para que se perciba a la Unión Europea como una «buena oportunidad y una forma de protección».

«Es el mejor escenario posible en comparación con estar fuera de la Unión Europea», aseguró.

Eso, dijo, «cobrará cada vez más importancia» al observar las dificultades políticas en algunos países, el auge de partidos extremistas contrarios a la UE y la injerencia de terceros países en la política europea.

Duch se reunió hoy con el alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, y con la vicepresidenta de la Cámara de Economía y Comercio de Austria, Angelika Sery-Froschauer. EFE

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