Cataluña y Vietnam firman acuerdo tecnológico el primer día de Illa en el Sudeste Asiático

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Bangkok, 25 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, firmó este sábado un acuerdo tecnológico con Vietnam para conectar los ecosistemas de innovación entre Hanói y Barcelona y facilitar la incorporación de las ‘startups’ catalanas al mercado vietnamita.

En la primera parada de su viaje oficial por el Sudeste Asiático, que también lo llevará a Singapur, el presidente del Gobierno catalán presentó la alianza entre Acció (la agencia para la competitividad empresarial de la Generalitat) y el Vietnam National Innovation Center, organismo público adscrito al Ministerio de Finanzas del país asiático.

El acuerdo, según indica el Gobierno autonómico, tiene como objetivo «fomentar la cooperación entre instituciones académicas, centros de I+D e industrias y empresas tecnológicas».

Asimismo, Illa destacó ante la prensa que es «la primera vez que un presidente de la Generalitat visita estos dos países», y señaló que el viaje se enmarca en la Estrategia Asia del Gobierno catalán, una hoja de ruta orientada a reforzar, diversificar y estructurar la presencia de Cataluña en el continente.

En palabras del president, la visita se alinea con la política exterior de la Unión Europea, que «ha firmado recientemente importantes acuerdos de comercio y cooperación económica con Vietnam», un acercamiento que se produce después de que Hanói y Bruselas elevaran sus relaciones bilaterales al máximo nivel en enero y reforzaran la cooperación en defensa, tecnologías como el 5G o las tierras raras.

Bajo este marco, el presidente remarcó que su visita parte de una iniciativa enfocada en «impulsar las relaciones económicas, comerciales, institucionales y culturales» con ambos países.

Del 25 al 30 de julio, Illa se reunirá con agentes económicos de relieve en la región, visitará empresas catalanas con presencia en Vietnam y Singapur y hablará con la principal aerolínea de cada país para promover la movilidad entre Cataluña y el Sudeste Asiático.

El objetivo, según fuentes de la Generalitat, es posicionar Cataluña como aliado comercial de estos dos países, que tienen altas tasas de crecimiento, un mercado dinámico y un gran potencial tecnológico e industrial, además de ser actores geopolíticos relevantes por su control de rutas marítimas estratégicas.

Será el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur, en mayo de 2025, y China, en julio de ese mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

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