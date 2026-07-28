Cataluña y Vietnam plantean un vuelo directo entre Barcelona y Hanói

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Bangkok, 28 jul (EFE).- Cataluña y Vietnam se han comprometido a estudiar la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Barcelona y Hanói durante la visita al país asiático del presidente catalán, Salvador Illa, quien realiza en la región un viaje institucional de carácter principalmente económico.

«Sería muy bueno desde el punto de vista económico, por descontado, pero también desde un punto de vista de potenciación del turismo de Cataluña hacia Vietnam y también de Vietnam hacia Cataluña», afirmó Illa ante los medios después de reunirse con la aerolínea local Vietnam Airlines.

«He visto interés en reforzar las conexiones de Vietnam con Europa, muy especialmente con España», añadió al término del encuentro.

El presidente catalán aseguró que «hay mercado» para la ruta Barcelona-Hanói, si bien esta no será creada «de forma inmediata» porque es necesaria la disponibilidad de aviones de gran tamaño y «no hay toda la oferta que haría falta» para satisfacer la demanda de las aerolíneas.

«Tampoco queremos decisiones rápidas, queremos decisiones estudiadas, bien fundamentadas, que puedan perdurar en el tiempo», dijo.

Según el presidente de la Generalitat, ambas partes han «sentado las bases para explorar el establecimiento» de esta conexión y están comprometidas «a estudiarlo a fondo».

Cataluña también trabaja desde hace tiempo en conectar directamente Barcelona con Tokio, sin que exista una fecha concreta para el establecimiento de dicha ruta.

Illa continúa con su agenda internacional en el Sudeste Asiático, donde hasta el 30 de julio se reunirá con agentes económicos de relieve, visitará empresas catalanas con presencia en Vietnam y Singapur y hablará con la principal aerolínea de cada país para promover la movilidad entre Cataluña y la región.

Es el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025, y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030. EFE

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