Catar, Egipto y Turquía condenan los ataques de Israel sobre Gaza

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Redacción Internacional, 3 ago (EFE).- Catar, Egipto y Turquía, países mediadores para el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás, condenaron la noche de este lunes los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza de los últimos días, después del anuncio de un pacto para avanzar hacia el desarme de Hamás.

Los tres países expresaron una «dura condena y denuncia» de las «violaciones» de Israel en el territorio palestino a través de un comunicado conjunto, donde también resaltaron la importancia de que Tel Aviv «cumpla con sus obligaciones» y sus «compromisos bajo el acuerdo de alto el fuego» que se alcanzó en octubre del año pasado.

Además, denunciaron que los continuos ataques de Israel sobre la Franja no solo «violan el acuerdo» sino que también «socavan los esfuerzos dirigidos a implementar» la segunda fase del acuerdo, que contempla que Hamás y otras facciones palestinas dejen las armas.

El pasado jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un pacto para el «desarme total» de Hamás según el cual Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, firmado en octubre de 2025, particularmente al «cese de las operaciones militares», según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Esta hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza bajo la condición de que Israel ponga fin a sus ataques. Este prerrequisito también aplica a todas las facciones palestinas.

Sin embargo, los ataques de Israel sobre Gaza durante el fin de semana se cobraron la vida de al menos 28 palestinos, unos ataques que tampoco cesaron este lunes, durante el cual se ha reportado la muerte de al menos dos personas en el enclave. EFE

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